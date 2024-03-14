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الخميس، 14-03-2024 11:56 ص

محمد ثروت وأوس أوس في مصيدة 'رامز جاب من الآخر'.. ماذا حدث؟

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الوكيل الإخباري - استضاف برنامج "رامز جاب من الآخر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، في حلقته الثانية، الفنانين الكوميديين أوس أوس ومحمد ثروت.

وبعد أن وصل الثنائي ـ كل على حدة ـ إلى البرنامج ظناً منهما أنه برنامج حواري، فوجئ أوس أوس بمقلب رامز جلال بعد أن سقط في نفق داخل المصعد الكهربائي، ليقابل الفنان محمد ثروت أمامه، فعلق "إحنا كدا هنموت هنا"، ثم أجبره رامز جلال أن يعترف بأنه يقوم بتشويه الكوميديا.

وفي بداية الحلقة، سخر جلال من مواطنيه ثروت وأوس أوس، ووصفهما بـ"صنايعية الكوميديا، اللي الفن اتبهدل علي ايديهم"، وخلال فقرات الحلقة، عاش أوس أوس ومحمد ثروت حالة من الرعب والانهيار، وبدآ في الصراخ بعد أن أدخل رامز جلال كلباً شرساً عليهما.

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ومع انتهاء الحلقة، تصدر اسم الفنان محمد ثروت، موقع "إكس"،  وعلّق عبر حسابه على "إنستغرام" قائلاًً: " الحمد لله والشكر لله.. بكرم ربنا وحبكم طلعنا ترند".


تقوم فكرة برنامج "رامز جاب من الآخر"  على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، بينهما خلافات أو منافسة، يدخلان في مجموعة من الألعاب والتحديات يفاجئهما بها رامز جلال.

 

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