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الأربعاء، 19-04-2023 09:14 ص

بأمر المحكمة.. الفنانة المصرية علا غانم تخلع زوجها

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الوكيل الإخباري- قررت محكمة الأسرة بالقاهرة يوم أمس «الثلاثاء» قبول دعوى الخُلع المقامة من الفنانة علا غانم ضد زوجها رجل الأعمال عبدالعزيز حسن لبيب، الذي يعد الزوج الثالث في حياتها، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما، كما رفضت المحكمة دعوى زوجها في حق أو ممتلكات.

وكانت الخلافات قد اشتدت بين الفنانة علا غانم وزوجها السابق، ووصلت إلى ساحة القضاء، وهناك قضايا لم يتم الفصل فيها بين الطرفين، ووجهت «علا» اتهامات عدة لـ «لبيب» منها البلطجة والاعتداء عليها، ثم قيامه بطردها من مسكنها، ووصل الأمر إلى أن طلبت الاستغاثة، وانتشر الخبر في وسائل الإعلام المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما نفى زوج الفنانة السابق، تهمة أنه يأخذ منها 4000 دولار شهرياً، مشيرًا إلى أنه رفع عليها دعوى بشأن هذا الاتهام، كما اتهم والدة علا غانم بأنها استغلت سفره لأمريكا، وسرقت الفيلا وملابسه والخزنة الخاصة به.

يذكر أن الفنانة علا غانم كانت قد تزوجت أولاً وليد الدفراوي، وهي في عمر الـ 17 عاماً، وأنجبت منه ابنتين هما كاميليا وفريدة، وبعد خمس سنوات زواج انفصلت عنه، وتزوجت للمرة الثانية من أحمد المسلمي، ولكن هذا الزواج لم يستمر طويلاً، فقط استمر سبعة أشهر، أما زواجها الثالث فكان من رجل الأعمال عبدالعزيز لبيب.
وآخر أعمال الفنانة هو فيلم «خط الموت» الذي تم طرحه عام 2019، تدور قصة الفيلم، حول السؤال الأهم الدائر في عقلية المواطن المصري والعربي في السنوات الأخيرة بعد 2011، وهو «ماذا يحدث في مصر والشرق الأوسط»، والصراع الدائم والمستمر من المنظمات الماسونية العالمية والدول الداعمة للإرهاب؛ للسيطرة على مصر والدول العربية.

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عكاظ

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