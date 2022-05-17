باسم مغنية يوجه رسالة للاعلامي جاد غصن

الوكيل الإخباري-وجه الممثل باسم مغنية رسالة للإعلامي اللبناني جاد غصن، وذلك من خلال منشور شاركه عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي، واصفاً إياه بالـ”آدمي“.





وكتب: ”أهم بكتير من الخساره والربح. أحلى شي كل الوقت عم ينقال عن جاد غصن إنو آدمي وكفو نضيف. هيدي بتسوي الدني“.

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لاقى المنشور رواجاً بين المتابعين الذين تناقلوه عبر صفحاتهم الخاصة وعبروا عن تضامنهم مع جاد كاتبين له عبارات عبروا من خلالها عن دهمهم له ومساندته.



ويذكر أن جاد قد خاض معركة الانتخابات النيابية اللبنانية ولم يحالفه الحظ بفارق 88 صوتاً، وكان قد صرح بأنه سيقوم بالطعن بالنتائج.

الفن

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