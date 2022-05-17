الثلاثاء 17-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الهناندة يلتقي عددًا من الرياديين بحاضنة اعمال ستارت والتكنولوجيا

حملة خيرية للأسر المعوزة في الطفيلة

انتخابات اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين 11 حزيران المقبل

إعادة فتح الجزء المغلق من طريق الزرقاء - المفرق

افتتاح معرض للوسائل التعليمية في الطفيلة

الجامعة الهاشمية وهيئة النقل تبحثان الاستمرار في تحسين خدمة نقل الطلبة

مشروع ريادي لجامعة اليرموك يفوز بالمركز الأول في الملتقى الثقافي الدولي

التربية: انتهاء دوام ايام السبت للطلبة قبل بدء الامتحانات والعطلة الصيفية في تموز

إغلاق جزئي لمسرب من طريق الزرقاء - المفرق مؤقتا

ارتفاع معدل التضخم في المملكة 2.62 %

الثلاثاء، 17-05-2022 04:57 م

باسم مغنية يوجه رسالة للاعلامي جاد غصن

Screenshot-2020-04-15-at-10.23.13-AM-730x438


الوكيل الإخباري-وجه الممثل باسم مغنية رسالة للإعلامي اللبناني جاد غصن، وذلك من خلال منشور شاركه عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي، واصفاً إياه بالـ”آدمي“.


وكتب: ”أهم بكتير من الخساره والربح. أحلى شي كل الوقت عم ينقال عن جاد غصن إنو آدمي وكفو نضيف. هيدي بتسوي الدني“.

اضافة اعلان


لاقى المنشور رواجاً بين المتابعين الذين تناقلوه عبر صفحاتهم الخاصة وعبروا عن تضامنهم مع جاد كاتبين له عبارات عبروا من خلالها عن دهمهم له ومساندته.


ويذكر أن جاد قد خاض معركة الانتخابات النيابية اللبنانية ولم يحالفه الحظ بفارق 88 صوتاً، وكان قد صرح بأنه سيقوم بالطعن بالنتائج.

 

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
20210608040051051

"لوحة باهتة" للفنانة انغام تقترب من المليوني مشاهدة على يوتيوب

2202026162949100

إبن أصالة يقبّل يدها: يا مصدر سعادتنا -صورة

99

انطلاق مهرجان "كان" السينمائي الدولي بدورته الـ 75 في فرنسا

3149383_1652729165

وفاة مخرج برازيلي شهير أثناء تصويره فيلماً

dbbd2f66-0530-4a36-b241-bb176dc503e5

كريم محمود عبد العزيز يستذكر والده الراحل .. وهذا ما قاله !

5308466361510310612

سامو زين يطرح أغنيته الجديدة " كينج الحب" -فيديو