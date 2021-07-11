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الأحد، 11-07-2021 04:26 م

باسم ياخور يستذكر نضال سيجري في ذكرى رحيله الثامنة - صورة

باسم-ياخور


الوكيل الإخباري - في ذكرى رحيله الثامنة، استذكر الممثل السوري باسم ياخور الممثل السوري نضال سيجري بصورة جمعتها في مسلسل "ضيعة ضايعة"، نشرها باسم على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي.

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وكتب باسم:"الغالي الذي رحل في مثل هذا اليوم الحزين".

وكان موقعنا قد أورد صباح اليوم استذكر فيه نضال، وقد أجرينا إتصالاً هاتفياً مع الممثلة السورية آمال سعد الدين، التي كانت من ضمن أبطال "ضيعة ضايعة"، وحدثتنا عن الراحل وذكرياتهما معاً.


نضال رحل في مثل هذا اليوم في شهر تموز/يوليو عام 2013 بعد معاناة مع مرض سرطان الحنجرة.

 


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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