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الخميس، 13-01-2022 04:10 م

بالصورة - زياد برجي ينشر صورة لإبنه ويعلق بهذه الكلمات

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الوكيل الإخباري-نشر الفنان اللبناني زياد برجي صورة لإبنه يوسف على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق على الصورة قائلاً: "يقبرني اللي عطاني ياك". يذكر ان الفنان زياد برجي تزوج في شباط / فبراير 2015 من المغربية سناء فرح ورزقا بولدين نور ويوسف. وتلفت زوجة زياد برجي الأنظار بجمالها، عند ظهورها معه بالمناسبات، منها "الموريكس دور"، بسبب إطلالاتها الانيقة والملفتة للنظر.

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وفي عام 2021 استطاعت أغنية "شو حلو" للفنان اللبناني زياد برجي ان تتخطى الـ 300 مليون مشاهدة على يوتيوب، وبالتالي فإنها أوّل أغنية لبنانية تبلغ هذا الرقم، اذ لا زلنا لغاية الآن نسمعها في كافة الأماكن.

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