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الأحد، 12-12-2021 03:35 م

بالفيديو - أول ظهور لـ ريتا حرب بعد تعرضها لحادث سير في تركيا

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الوكيل الإخباري - بعد إصابتها بحادث سير في تركيا، ظهرت الممثلة اللبنانية ريتا حرب بفيديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي لأول مرة.

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وبدت ريتا على سريرها بإحدى المستشفيات تنظر للنافذة وهي تستمع لأغنية "تي را را" للفنان اللبناني بشار الجواد، وكتبت تعليقاً من كلمات الأغنية: "الإيام الصعبة ما بتبقى..... رح يجينا وقت ونرجع أقوى من قبل"

 

وتفاعل المتابعون مع ريتا من خلال تعليقاتهم معربين عن إشتياقهم لها.

 

 

المصدر - الفن 

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