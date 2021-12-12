بالفيديو - أول ظهور لـ ريتا حرب بعد تعرضها لحادث سير في تركيا

الوكيل الإخباري - بعد إصابتها بحادث سير في تركيا، ظهرت الممثلة اللبنانية ريتا حرب بفيديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي لأول مرة.

اضافة اعلان

وبدت ريتا على سريرها بإحدى المستشفيات تنظر للنافذة وهي تستمع لأغنية "تي را را" للفنان اللبناني بشار الجواد، وكتبت تعليقاً من كلمات الأغنية: "الإيام الصعبة ما بتبقى..... رح يجينا وقت ونرجع أقوى من قبل"

وتفاعل المتابعون مع ريتا من خلال تعليقاتهم معربين عن إشتياقهم لها.

المصدر - الفن