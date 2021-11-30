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الثلاثاء، 30-11-2021 12:23 م

أروى جودة تتعرض لحادث سير

أروى-جودة-تتصدى-لحملة-التنمر-وترد-على-منتقدي-ظهور-السيلوليت


الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة أروى جودة في تصريحات صحافية على هامش حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي ، عن سبب غيابها عن حضور حفل الافتتاح الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.

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وقالت أروى إنها تعرضت لحادث خلال طريقها للافتتاح بعد استعدادها بشكل كامل، مؤكدة أنها لم تتعرض لأي إصابات وكذلك سيارتها لم يحدث لها شيء.

وأضافت: "ماحدش حصل له حاجة لكن مع الخضة والدموع وعقبال ما جابوا عربية تانية كانوا قفلوا الأبواب، وقلت الحمد لله عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم.

المصدر - لها

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