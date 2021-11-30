أروى جودة تتعرض لحادث سير

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة أروى جودة في تصريحات صحافية على هامش حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي ، عن سبب غيابها عن حضور حفل الافتتاح الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.

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وقالت أروى إنها تعرضت لحادث خلال طريقها للافتتاح بعد استعدادها بشكل كامل، مؤكدة أنها لم تتعرض لأي إصابات وكذلك سيارتها لم يحدث لها شيء.



وأضافت: "ماحدش حصل له حاجة لكن مع الخضة والدموع وعقبال ما جابوا عربية تانية كانوا قفلوا الأبواب، وقلت الحمد لله عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم.



المصدر - لها