ريتا حرب تبكي برسالة مؤثرة بعد الحادث - فيديو

الوكيل الإخباري - وجّهت النجمة اللبنانية ريتا حرب رسالة صوتية هي الأولى لجمهورها، بعد حادث سير مروّع تعرضت له خلال تصويرها أحد الأعمال الدرامية في تركيا منذ أسبوعين.



وقالت حرب بصوت متأثر: "اليوم تمكنت من الوقوف للمرة الأولى على قدمي، والتحدث بشكل لائق، لذا لم أتأخر عليكم أبداً، لأشكركم على مساندتكم لي خلال أزمتي، سواء عبر الرسائل التي وصلتني حين لم أكن واعية أو من خلال الصلوات والدعاء". وأضافت: "هذا الحادث غيّر حياتي، بعد مرحلة أولى بدأت بأكثر من عمل جراحي في قدمي اليسرى، ومرحلة ثانية بعمليات في الوجه".





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المصدر - لها