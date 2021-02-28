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الأحد، 28-02-2021 01:02 م

بالفيديو.. هذا ما تمنّاه مشاري البلام قبل وفاته

قبر-مشاري-البلام


الوكيل الاخباري - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مؤثرة للفنان الكويتي الراحل مشاري البلام، من أبرزها أمنياته التي سعى إليها قبل وفاته.

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وقال البلام في برنامج "ع السيف" المذاع على قناة atv الكويتية، إنه يتمنى أن يكتشف مع شخص متخصص يبني فكرة أو شخصية جديدة يستطيع تقديمها وتكون مختلفة عما قدمه سابقاً، خاصة بعد أن أتم 30 عاماً في مجال العمل الفني.


ووافت المنية البلام، يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 48 عاماً، بعد أيام من دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفايروس كورونا الذي اصيب به بعد أيام قليلة من تلقيه اللقاح.


ويعد البلام أحد الوجوه التي برزت بقلم الكاتبة فجر السعيد، كما أدى العديد من الأدوار المركبة مثل المصاب بالصرع في مسلسل "دروب الشك" والأصم الأبكم في مسلسل "جرح الزمن".


وكان الفقيد قد نشر صورة من المستشفى على حسابه في "إنستغرام" قال: "لا تنسوني من دعائكم الحمد لله على كل حال ومشكورين أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا قدر الله وماشاء فعل وسامحوني ماقدر أرد على الاتصالات".

 


لها

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