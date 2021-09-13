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الإثنين، 13-09-2021 11:27 ص

بريتني سبيرز تعلن خطوبتها على سام أصغري - فيديو

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الوكيل الإخباري - أعلنت النجم العالمية بريتني سبيرز خطوبتها على سام أصغري العارض الإيراني الأصل، حيث نشرت فديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وهي ترتدي خاتم الخطوبة.

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وعلقت سبيرز قائلة :"لا أصدق أن هذا الأمر يحدث".


اللافت في الفيديو، أن سبيرز ظهرت متفاجئة بشدة، حيث كانت تقوم بحركات طريفة وهي بالقرب من أصغري، مستعرضة خاتمها الماسي.


من ناحية أخرى، علق الجمهور على الملابس التي ترتديها سبيرز، خاصة أنها لا تليق بالمناسبة التي تقوم بها، فقد ظهرت وهي ترتدي ملابس "كاجوال".


وفي رصد للتعليقات، أقدم متابعو سبيرز على تهنأتها على هذه الخطوة، وتمنوا له التوفيق الدائم، وبارك لها كُثر بالإنضمام إلى نادي "الحياة الزوجية".

 

المصدر - الفن 

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