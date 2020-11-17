بسمة بوسيل ترد على رسالة تامر حسني

الوكيل الإخباري _ بعد رسالة العتاب المطولة التي وجهها الفنان المصري تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" لزوجته الفنانة بسمة بوسيل بعد تسرعها ونقلها تفاصيل حياتهما الشخصية على مواقع التواصل .

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ردت بوسيل بدورها من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" بكلمات قليلة قالت فيها: "فعلا اتهورت بس عشان بحبك" ، ليتنهي بذلك الخلاف .



يشار الى ان بوسيل كانت قد اعلنت انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسبي عبر حسابها على الانستغرام.

المصدر : لها

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