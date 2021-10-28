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الخميس، 28-10-2021 11:01 ص

بسمة وهبة تتعرض لوعكة صحية على الهواء مباشرة

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الوكيل الإخباري - أحدثت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بلبلة على مواقع التواصل الإجتماعي، وأثارت قلق الجمهور، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية على الهواء مباشرة.

فأثناء تقديم برنامجها "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أنهت بسمة حلقتها بعد تغير ملامح وجهها محاولة إمتلاك نفسها، أثناء حديثها مع أحد الضيوف، لغاية إنتهاء وقت عرض الحلقة، فلم تتمكن من ذلك، ما جعلها تستأذن وتعتذر من المشاهدين وتنهي الحلقة، قائلة: "أعزائي المشاهدين أستأذنكم في إنهاء الحلقة بسبب شعوري بالتعب البسيط وأعتذر لكم مرة أخرى وأراكم مرة أخرى ودمتم في رعاية الله".

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المصدر - الفن 

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