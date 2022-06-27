بعد أنباء إصابته بالسرطان .. ما جديد الفنان وائل كفوري ؟

الوكيل الإخباري-أكد إيدي غانم مدير أعمال وائل كفوري، أن الفنان يستعد لطرح أغنية جديدة من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ، حيث حقق معهما نجاحاً واسعاً خلال العام الماضي بأغنية "البنت القوية" التي اقتربت من الـ 200 مليون مشاهدة منذ طرحها حتى الآن، وما زالت تتصدر المنصات الغنائية حيث تحتل المراكز الأولى في كثير من الدول العربية منذ طرحها في موسم صيف 2021.

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على صعيد آخر، يستعد وائل كفوري لحفل غنائي جديد ضمن حفلات موسم صيف 2022 في الغردقة في مصر، حيث من المقرر أن يحيي حفلاً غنائياً برفقة الفنانة إليسا بعد نجاحهما في حفل ضخم في الكويت قبل أيام.





وتداول رواد مواقع التواصل بشكل واسع مسبقاً خبر اصابة الفنان وائل كفوري بالسرطان مما جعله يخسر وزنه بنحو ملحوظ خلال الفترة الماضية، وهذا ما تجاهله وائل كفوري تماماً، والتزم الفنان الصمت تجاه هذه الشائعات التي لا يعرف مصدرها.

نواعم

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