أغنية جديدة بعنوان " سينجل" للفنان محمد حماقي

الوكيل الإخباري-كشف الفنان محمد حماقي عن تحضيره لأغنية جديدة " سينجل" سيقوم بطرحها خلال فصل الصيف، لافتاً إلى انه سيتعاون في أغنيته الجديدة مع الموزع الموسيقي توما.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لحماقي ببرنامج «لمن يهمه الفن» الذي حل فيه الموزع الموسيقي توما ضيفاً.

وخلال المكالمة استرجع محمد حماقي كواليس أغنية " كان وكان" التي طرحها حماقي في ألبوم " عمره مايغيب" عام 2015، قائلا أن أغنية " كان وكان" التي قام بتوزيعها مع الموزع توما لها قصة مختلفة ، موضحاً أن لحن الأغنية تم تحضيره قبل كتابة كلماتها

وعقب ذلك قام توما بتوزيعا ونالت على اعجاب حماقي.

وتابع، أن توما فاجائه عقب ذلك بتغير التوزيع مما أدخله في حالة دهشة، ولكن عندما سمع الأغنية بتوزيعها الجديد أعجبته ووافق عليها .





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