محمد عساف يطرح اغنيته الجديدة " اني استاهل " اليوم الخميس

الوكيل الإخباري-شَوَّق النجم والمطرب الفلسطيني محمد عساف متابعيه لجديد أغانيه التي يتم طرحها مساء اليوم الخميس ، حيث نشر مقطعاً من الأغنية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.



مقطع الفيديو الترويجي من الأغنية الجديدة التي رَوَّج لها محمد عساف تحمل اسم «أني أستاهل»، التي سيتم طرحها خلال الساعات القادمة.

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وعبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أرفق عساف الفيديو بتعليق، قال به: «مين متشوق يسمع أغنيتي الجديدة (أني أستاهل).. انتظرونا يوم الخميس».

سيدتي

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