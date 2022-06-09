الخميس 09-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

العثور على جثة داخل مزرعة في اربد

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى

ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي عالميا

الملك يرعى احتفال الجيش بالمناسبات الوطنية وينعم بأوسمة على ضباط وضباط صف

145 مليون دينار كلفة تطوير الميناء الصناعي بالعقبة

الكهرباء الوطنية: ربط كهربائي بين الأردن والسعودية

المملكة على موعد مع كتلة هوائية حارة السبت - تفاصيل

الملك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي في العقبة

الصناعة والتجارة للمواطنين: بلغوا عن المغالين في الأسعار

خبير مالي للمقترضين من البنوك: رفع أسعار الفائدة في الأردن بات مؤكداً وقد يكون منفرداً

الخميس، 09-06-2022 03:16 م

محمد عساف يطرح اغنيته الجديدة " اني استاهل " اليوم الخميس

يي


الوكيل الإخباري-شَوَّق النجم والمطرب الفلسطيني محمد عساف متابعيه لجديد أغانيه التي يتم طرحها مساء اليوم الخميس ، حيث نشر مقطعاً من الأغنية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

مقطع الفيديو الترويجي من الأغنية الجديدة التي رَوَّج لها محمد عساف تحمل اسم «أني أستاهل»، التي سيتم طرحها خلال الساعات القادمة.

اضافة اعلان

 

وعبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أرفق عساف الفيديو بتعليق، قال به: «مين متشوق يسمع أغنيتي الجديدة (أني أستاهل).. انتظرونا يوم الخميس».

 

 

 

 

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
20211129201147459

احدث ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب .. صورة

f33e526a-d51c-404a-aac7-3228ee98ec02

تامر حسنى يغني في السعودية 16 حزيران

3471372_1654711726

أحمد شيبة يطلق اغنيته الجديدة

images

المخرج المصري عمرو سلامة يعلن اصابته بكورونا

64E56048-B08B-4F4F-8D20-AD7ED7B02B50

هل تنازل جوني ديب عن التعويض المادي من طليقته ؟

2436116_1483436658 (1)

طارق الأطرش يطرح اغنية جديدة

أخبار متعلقة
3471372_1654711726

أحمد شيبة يطلق اغنيته الجديدة

1628167094554394300

أغنية جديدة بعنوان " سينجل" للفنان محمد حماقي

65CC2105-88D0-4154-AACF-A5437F139DA4

مصطفى جاد يطرح اغنية جديدة -فيديو

عساف

محمد عساف ينعى الصحفية شيرين أبو عاقلة .. هذا ما قاله