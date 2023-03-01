بعد خطوبتها.. عاصي الحلاني يوجه رسالة لابنته ماريتا الحلاني

الوكيل الإخباري- حرص الفنان عاصي الحلاني على مشاركة جمهوره ومحبيه، أجواء من حفل خطوبة ابنته ماريتا الحلاني، والذي أقيم أمس بحضور الأقارب والأصدقاء المقربين منهم.

وشارك عاصي الحلاني متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" من حفل الخطوبة، ظهر من خلاله وهو يحتضن ابنته، والفرحة والسعادة ترتسم على وجهه، وفي خلفية الفيديو أغنية رومانسية جاءت كلماتها كالتالي "احساسو فيّي غالي عليّي... هيدا حبيب قلبي".

ووجه عاصي رسالة لابنته من خلال تعليقه على الفيديو، جاءت كالتالي.. " ألف مبروك حبيبة عمري"

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