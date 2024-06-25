بعد ضعف الحضور.. أنغام بموقف محرج جديد في المغرب

الوكيل الإخباري- تعرضت الفنانة المصرية أنغام لموقف محرج بسبب صحفية مغربية أخطأت في اسمها أثناء إجراء حديث تلفزيوني على هامش مهرجان موازين في دورته الـ19 والمستمرة حفلاته حتى 29 يونيو (حزيران) الجاري، حيث يحييها نجوم عرب وعالميون.

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وخلال مؤتمر صحفي، قامت الصحفية بمناداتها باسم "أحلام"، فقالت "أهلاً أحلام"، لتقوم أنغام بالضحك. سارع إعلاميون حولها بإبلاغ الصحفية بأن الفنانة التي أمامها هي أنغام، الأمر الذي جعل الفنانة تشعر بالانزعاج لكنها تمالكت أعصابها وضحكت وهي ممتعضة وأكملت حديثها مع الإعلاميين.



وللمرة الثانية تتعرض أنغام لموقف محرج في المغرب، فقد شهد حفلها الذي أقيم الجمعة الماضية، 21 يونيو (حزيران) حضورًا ضعيفًا بعد غياب 4 سنوات عن إقامة حفلات في المغرب، ما شكل صدمة للنجمة المصرية التي التفت بالعلم المغربي خلال حفلها.



وبحسب مقاطع فيديو متداولة عبر السوشيال ميديا، استقبل حفل أنغام حوالي 500 شخص فقط في مسرح يعد أكبر مسارح المهرجان، ويتسع لنحو 50 ألف متفرج.



وشكك البعض في صحة الفيديوهات المتداولة، وأنها التقطت قبل صعود أنغام على المسرح، وقبل تواجد الحضور، مؤكدين أن أنغام استقبلت بالزغاريد وحفاوة كبيرة، ولديها شعبية وسط الجماهير المغربية.

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