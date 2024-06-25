الثلاثاء 25-06-2024
الوكيل الاخباري
 

بدء العمل بفرع مكافحة الجرائم الإلكترونية في محافظة العقبة

بيان صادر عن الحكومة اليوم الثلاثاء

تربية المزار الشمالي تفتتح مشروع "صفي قلعة كتب"

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

وزارة الصحة بغزة: كافة المستشفيات مدمرة ومستهدفة بالكامل

وفاة و4 إصابات بحادث سير في عمان والامن يضبط كافة اطراف الحادث

اعلان صادر عن مديرية الأمن العام

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الصحة في غزة: 3 مجازر إسرائيلية خلال 24 ساعة

الامن العام : حبس 3 شهور وغرامة 25 الف دينار لمن ينشر هذه الصور والفيديوهات

الثلاثاء، 25-06-2024 03:29 م

بعد ضعف الحضور.. أنغام بموقف محرج جديد في المغرب

2024625144024572EG


الوكيل الإخباري- تعرضت الفنانة المصرية أنغام لموقف محرج بسبب صحفية مغربية أخطأت في اسمها أثناء إجراء حديث تلفزيوني على هامش مهرجان موازين في دورته الـ19 والمستمرة حفلاته حتى 29 يونيو (حزيران) الجاري، حيث يحييها نجوم عرب وعالميون.

اضافة اعلان


وخلال مؤتمر صحفي، قامت الصحفية بمناداتها باسم "أحلام"، فقالت "أهلاً أحلام"، لتقوم أنغام بالضحك. سارع إعلاميون حولها بإبلاغ الصحفية بأن الفنانة التي أمامها هي أنغام، الأمر الذي جعل الفنانة تشعر بالانزعاج لكنها تمالكت أعصابها وضحكت وهي ممتعضة وأكملت حديثها مع الإعلاميين.


وللمرة الثانية تتعرض أنغام لموقف محرج في المغرب، فقد شهد حفلها الذي أقيم الجمعة الماضية، 21 يونيو (حزيران) حضورًا ضعيفًا بعد غياب 4 سنوات عن إقامة حفلات في المغرب، ما شكل صدمة للنجمة المصرية التي التفت بالعلم المغربي خلال حفلها.


وبحسب مقاطع فيديو متداولة عبر السوشيال ميديا، استقبل حفل أنغام حوالي 500 شخص فقط في مسرح يعد أكبر مسارح المهرجان، ويتسع لنحو 50 ألف متفرج.


وشكك البعض في صحة الفيديوهات المتداولة، وأنها التقطت قبل صعود أنغام على المسرح، وقبل تواجد الحضور، مؤكدين أن أنغام استقبلت بالزغاريد وحفاوة كبيرة، ولديها شعبية وسط الجماهير المغربية.

 

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
196-141803-protect-yourself-shark-attack_700x400

هجوم قرش يودي بحياة ممثل أمريكي

20246251440487080T

أحمد السبكي يوضح حقيقة خلافه مع محمد سعد

202462422431676Q6

بعد هجوم الورثة.. عمرو مصطفى يُلغي مشروع أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي

336550

بعد غياب.. هنا الزاهد تشارك بموسم رمضان 2025

202462492152945F9

عمرو يوسف يتحدث لأول مرة عن إصابة كندة علوش بالسرطان

20246231238481572P

ناقد فني يتحدث عن أداء هند صبري في "مفترق طرق"