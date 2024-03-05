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الثلاثاء، 05-03-2024 12:54 م

بعد طلاقها... هنا الزاهد في النيابة العامة لهذا السبب؟!

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الوكيل الإخباري - تقدمت الفنانة هنا الزاهد، ببلاغ إلى النيابة العامة المصرية كشفت فيه عن تعرضها لسرقة شيكات من داخل فيلتها، قيمتها تتخطى الثلاثة ملايين جنيه.

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وجاء في بلاغ هنا أنه تمت سرقة شيكين من فيلتها الخاصة بالشيخ زايد قيمة الأول مليون و500 ألف جنيه، والثاني بمليون و889 ألف جنيه.


وفي تعليقها الأول على سرقة فيلتها نشرت هنا على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو لإحدى القصائد تصف ما مرت به خلال الفترة الماضية، للشاعر فارس قطرية، التي يقول خلالها: "ما هو برضه أكيد ربنا شايف، الواحد عدى بإيه وراضي؟ عدى بصدمات وبشر فترات، وزعيق وعياط وكلام فاضي".

 

لها

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