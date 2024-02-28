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الأربعاء، 28-02-2024 02:40 م

تأجيل الدعوى في سرقة ميرهان حسين للنطق بالحكم

مريهان


الوكيل الإخباري - أجلت محكمة جنح المقطم، النظر في محاكمة المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات الفنانة ميرهان حسين من شقتها.

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وأمرت المحكمة بتأجيل الدعوة لجلسة يوم الخميس المقبل الموافق 29 فبراير للنطق بالحكم.


يذكر أن قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا من الفنانة ميرهان حسين تتهم فيه مجموعة من العمال لسرقة حقيبتها بداخلها مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، أثناء تواجدها داخل شقة تحت الإنشاء، وكشفت التحريات أن 2 من عمال السيراميك استعانوا بآخر وسرقوا الحقيبة والمشغولات الذهبية، وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة.

 

كشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة غافلوا والد ميرهان حسين خلال تواجده بالشقة وسرقوا المصوغات والأموال.

 

في الفن 

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