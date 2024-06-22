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السبت، 22-06-2024 08:48 ص

بعد طليقته الرابعة.. أحمد سعد يقرر عدم الزواج مجدداً

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الوكيل الإخباري- أدلى المطرب المصري أحمد سعد بتصريحات لافتة لأول مرة خلال حلوله ضيفاً على برنامج "سولد أوت" مع الإعلامي محمود سعد.

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وأكد أحمد سعد أن زوجته الرابعة، مصممة الأزياء علياء بسيوني، ساعدته وساندته بشكل كبير، كما أن لديها صبر وصفه بـ "المهول"، مؤكداً أن السيدة هي المحرك الرئيسي للرجل، فإذا كان عظيماً، فهي التي تدفعه للتقدم، أما إذا كان فاشلاً فهي السبب.


وأكد سعد أنه لا يفكر في الزواج مجدداً بعد طلاق زوجته الرابعة علياء بسيوني، قائلاً: "علياء كانت من أعظم القوى في حياتي، عملتلي كل التغيير في حياتي.. وأنا كده تمام مش عايز أتجوز تاني".


وعن أسباب طلاقهما قال سعد إن انشغاله بأعماله الفنية وانخراطه في العمل، أبعده كثيراً عن الحياة الأسرية، قائلاً: "لو أنا أناني كنت كملت حياتي لأن أنا الوحيد المستفيد".


وحول ارتداء الحلق، أوضح سعد أنه أمر شائع في الغرب، وجزء من تقاليدهم، والأمر ليس مرتبطاً فقط بالنساء، بل موضة معينة، وهناك شباب كثيرون يرتدونه كما أن الحياة أصبحت مفتوحة الآن ولم تعد كما كانت في السابق.


وعن والدته، وصفها بسيدة استثنائية بامتياز، حيث نجحت في تربية 9 أبناء في أعمار ومراحل دراسية مختلفة، مشيراً إلى أنه فوجئ بأنها لا تستطيع القراءة والكتابة، رغم أنها كانت تساعده وإخوته يومياً في جميع المواد، مشيداً بكفاحها معهم.

 

وعن شقيقه الفنان عمرو سعد، فكشف أنه أكبر منتقديه لكنه رغم ذلك شخص مهم بالنسبة له.

 

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