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الأربعاء، 12-06-2024 03:09 م

بعد عمرو دياب.. خالد النبوي ينفعل على معجب أمسك بذراعه

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الوكيل الإخباري- بعد الجدل الواسع الذي تسببت به واقعة عمرو دياب، بعد صفعه شاباً على المسرح أثناء حفل زفاف، شهد العرض الخاص لأحد الافلام موقفاً آخر يوثق انفعال الممثل المصري خالد النبوي على أحد المعجبين، خلال حضور العرض الخاص لأحد أفلامه في إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر.

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وأظهر الفيديو، الفنان يسير بجوار زوجته متجهاً نحو قاعة العرض، لكنه سرعان ما التفت لمحاولة أحد الأشخاص تصويره، فتوجه إليه مسرعاً، وأبعد الكاميرا قائلاً: "ممكن أستأذنك متصورنيش؟".


وتعرض خالد النبوي أيضاً داخل قاعة العرض لجذب أحد المعجبين به من ذراعه، ليرد معبراً عن استيائه، قائلاً: "ليه كده؟ إيه اللي حصل؟".

 

 

 

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