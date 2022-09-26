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الإثنين، 26-09-2022 09:46 ص

بعد غياب .. أول تسجيل صوتي من عادل امام لجمهوره

عادل الامام (1)


الوكيل الإخباري-بعد ضجة كبيرة أثارتها أخبار إصابته بمرض "الزهايمر"، كشف الفنان المصري القدير عادل إمام عن حالته الصحية.

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وفي تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، طمأن "الزعيم" عادل إمام جمهوره في مصر والعالم العربي حول وضعه الصحي، حيث وجه رسالة إلى جمهوره قائلا: "ما فيش حاجة أنا كويس والحمد لله ". واضاف: "دة كل شوية يطلع إشاعات يعني أيه وكويس إنه الواحد بيقرأ نعيه وهو عايش".

وفي رده على سؤال، كيف يعيش عادل إمام؟  أجاب الممثل المصري القدير: "لدي عزبة وبيتي أعيش فيه مع أولادي وأحفادي وسعيد جدا الحمد لله ".

وعن جديده في المرحلة المقبلة واستعداده لفيلم "الواد وأبوه"، أوضح عادل إمام قائلا: "لا لسة شوية وهنبتدي هو في طور الكتابة حاليا".

 


 

 




 

 


 

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