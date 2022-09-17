السبت 17-09-2022
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تأمين صحي الضمان إلزامي للقطاع الخاص والاقتطاع 5% يشمل كل أفراد الأسرة
المعايطة: قانون الأحزاب اليوم صحح المسار
إقبال ملحوظ على تظليل السيارات بعد رفع النسبة إلى 50%
التربية: فهم وحفظ حرفي لمقررات الحفظ المطلوبة في التوجيهي
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كورونا
الصين تدرس بلورات بروتينات الفيروس التاجي في المحطة الفضائية الدولية
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