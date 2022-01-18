الثلاثاء 18-01-2022
الوكيل الاخباري

وزير التربية: لن نُجبر طلبة المدارس على أخذ لقاح كورونا

مهيدات: 54956 زيارة تفتيشية للغذاء والدواء خلال العام الماضي

أكثر من 380 ألف مُسجل على منصة تلقي دعم الكهرباء

طعن فتاة خلال مشاجرة نسائية في عمّان والأمن يحقق

توضيح من التعليم العالي بشأن موعد اعلان المنح والقروض الداخلية

مصدر حكومي يُرجح اعتماد تأجيل دوام المدارس حتى 20 شباط

وفاة عشريني وإصابة آخر بتدهور دراجة نارية

الاوبئة تكشف عن الاشخاص الأكثر عرضة للاصابة بأوميكرون في المملكة

المناطق التي ستشهد ثلوج في المملكة خلال المنخفض الجوي - أسماء

4.6 مليار دولار مساعدات ملتزم بها للأردن في 2021

الثلاثاء، 18-01-2022 12:57 م

بعد غياب بسبب كورونا.. ما حقيقة مشاركة عادل إمام بفيلم إبنه؟

Adel Imam Kept in Quarantine.. Is He in Danger_!


الوكيل الإخباري - بعد تصريح المنتج عصام إمام بأن شقيقه النجم عادل إمام بصدد العودة إلى السينما في فيلم يشارك فيه ابنه الفنان محمد إمام، انتشرت أخبار عن مشاركة الزعيم في فيلم "عمهم" الذي يواصل محمد إمام تصوير مشاهده حالياً.

اضافة اعلان

 

وعن حقيقة مشاركة "الزعيم" في الفيلم نفى أحمد السبكي منتج الفيلم في تصريحات صحافية، كل ما تردد حول مشاركة الزعيم عادل إمام في الفيلم، مؤكداً عدم ظهور الزعيم نهائياً في الأحداث، وأن كل ما تم ترديده شائعات بعيدة عن الصحة تماماً.

 

ويشارك في فيلم "عمهم"، عدد كبير من النجوم أبرزهم، محمد إمام، أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، هنا الزاهد، نرمين الفقي، باسم سمرة، سيد رجب، أحمد خالد صالح، تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي.

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حسين-الجسمي

حسين الجسمي يطرح اغنية زفة مضاوي - فيديو

9764076_1532588051

سامية الجزائري تنشر صورة من كواليس مسلسل حوازيق

image (2)

سيلين ديون تلغي جزءا من جولتها العالمية لأسباب صحية

bkdXkGg0UK5wkBOVAxzDNTt7w3y

فيلم سكريم يتصدر عروض السينما في أميركا

20210117092500513

7 سنوات مرت على رحيل سيدة الشاشة العربية

Capture

شاهد .. ضجة كبيرة بعد إعلان يوسف الحسيني أصابتة بأوميكرون على الهواء