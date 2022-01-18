بعد غياب بسبب كورونا.. ما حقيقة مشاركة عادل إمام بفيلم إبنه؟

الوكيل الإخباري - بعد تصريح المنتج عصام إمام بأن شقيقه النجم عادل إمام بصدد العودة إلى السينما في فيلم يشارك فيه ابنه الفنان محمد إمام، انتشرت أخبار عن مشاركة الزعيم في فيلم "عمهم" الذي يواصل محمد إمام تصوير مشاهده حالياً.



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وعن حقيقة مشاركة "الزعيم" في الفيلم نفى أحمد السبكي منتج الفيلم في تصريحات صحافية، كل ما تردد حول مشاركة الزعيم عادل إمام في الفيلم، مؤكداً عدم ظهور الزعيم نهائياً في الأحداث، وأن كل ما تم ترديده شائعات بعيدة عن الصحة تماماً.

ويشارك في فيلم "عمهم"، عدد كبير من النجوم أبرزهم، محمد إمام، أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، هنا الزاهد، نرمين الفقي، باسم سمرة، سيد رجب، أحمد خالد صالح، تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي.





لها