الجمعة 21-10-2022
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الجمعة، 21-10-2022 05:43 م

بعد وفاة جورج .. نادين الراسي تكشف مفاجأة حول ارتدائها للون الأسود- صورة

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الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي لجمهورها ومتابعيها عبر آخر ظهور لها على حسابها الرسمي عبر تطبيق تبادل الصور (إنستغرام) عن موعد ابتعادها عن اللون الأسود في إطلالاتها والذي بدأت ترتديه بعد وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي.

و ظهرت نادين الراسي مؤخرًا بصورة بالأبيض والأسود، ومرتدية زياً باللون الأسود أيضاً، وعلقت على الصورة قائلة: "سأتوقف عن ارتداء اللون الأسود عندما يخترعون لوناً أغمق".

ويشار إلى أن نادين الراسي حاولت أن تستعيد حياتها الطبيعية بعد وفاة شقيقها، وذلك بنشرها لعدد من مقاطع الفيديو والقصص لها ولخطيبها في أماكن متعددة.

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