منى زكي تبحث عن وجوه جديدة لمسلسلها الرمضاني 2023

الوكيل الإخباري - تبحث الفنانة المصرية منى زكي عن وجوه جديدة للمشاركة في مسلسل جديد من بطولتها سيعرض في رمضان المقبل، بعدما غابت رمضان الماضي بسبب تأجيل مسلسلها "لام شمسية"، الذي كان من المقرر أن يشاركها في بطولته إياد نصار وأحمد رزق.

اضافة اعلان

ونشرت منى زكي عبر خاصية ستوري إنستغرام إعلان عن تجارب أداء للمشاركة في المسلسل من إنتاج شركة "ميديا هب" التي سبق وتعاونت معها في مسلسلها "لعبة نيوتن" الذي حقق نجاحاً كبيراً في رمضان 2021.





بدوره نشر مخرج المسلسل أحمد شاكر خضير هذا الإعلان عن تجارب الأداء عبر حسابه على إنستغرام، فيما يستعد لإبرام التعاقدات مع الفنانين المشاكين في بطولة المسلسل الذي لم يتم الاستقرار على اختيار اسمه النهائي بعد فيما كشفت صحيفة اليوم السابع المصرية أنه يتكون من 15 حلقة.





24