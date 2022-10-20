الخميس 20-10-2022
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الخميس، 20-10-2022 10:44 ص

بصابونة من ذهب.. محمد رمضان يثير الجدل مجددا - فيديو

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الوكيل الإخباري - واصل الفنان محمد رمضان استفزازاته التي دأب عليها الفترة الماضية باستعراض ممتلكاته وهداياه الخاصة التي تأتي له من معجبيه حيث نشر على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو ظهر خلاله ممسكاً في يده صابونة من الذهب عيار ٢٤، وعلق على الفيديو قائلاً: "جاتلي أغلى صابونة في العالم عشان أغسل بيها وشي".

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وكالعادة انقسم المتابعون إلى قسمين، الأول يمدحه ويثني عليه، والثاني ينتقده مؤكدين أن استفزازاته فاقت الحد.

 


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