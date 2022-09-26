بعد وفاته .. عمل فني للفنان الراحل هشام سليم يدخل قائمة الاعلى مشاهدة في مصر

الوكيل الإخباري-تمكن مسلسل ليالي الحلمية من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة watch it.

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مسلسل ليالي الحلمية دخل إلى قائمة الأعمال مشاهدة فى مصر ، بعد وفاة الفنان القدير هشام سليم خلال الأيام الماضية.



أكدت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن خبر وفاة الفنان هشام سليم، كان قد تأكد قبل حدوثه، وأن الراحل أكد أنه سيرحل يوم 22 سبتمبر.



وأضافت نهال عنبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الجميع علم أن هشام فى اللحظات الأخيرة، وخلال دقائق سيتوفى، و الجميع قام بتجهيز نفسه.



ولفتت إلى أن الراحل كان راقيا، و جميلا، وكان خفيفا فى حياته، وخفيفا فى وفاته، و الجميع شارك فى عزائه .



صدى البلد

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