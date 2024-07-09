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الثلاثاء، 09-07-2024 03:39 م

بعد 14 عاماً... مي عز الدين تتعاون مع هذا الفنان في فيلم جديد

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الوكيل الإخباري- تدرس الفنانة مي عز الدين المشاركة في فيلم "دكتور عدوة" الذي يعود به الفنان محمد سعد إلى السينما ليكون التعاون الثالث بينهما بعد 14 عامًا على تقديمهما معًا فيلمَي "بوحة" الذي عُرض عام 2005، و"الليمبي 8 جيجا" الذي عُرض عام 2010.

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وأعلنت الشركة المنتجة للفيلم أنها تنتظر ردّ مي، وبمجرد موافقتها على الاشتراك فيه سيسافر فريق العمل إلى المغرب لتصوير عدد من المشاهد هناك، والفيلم من إنتاج محمد الرشيدي، إخراج وائل إحسان، ومن المقرر أن يتم التعاقد مع باقي أبطال العمل خلال الفترة القليلة المقبلة.


الجدير بالذكر أن مي عز الدين اكتفت بالظهور في موسم رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "كوبرا"، وهو بطولة: محمد إمام، أحمد فتحي، محمد ثروت، مجدي كامل، محمود عبدالمغني، علاء مرسي، هشام إسماعيل، منة فضالي، محمود البزاوي، وكزبره... ومن تأليف أحمد أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.


وكان آخر أعمال مي عز الدين الفنية، مسلسل "سوق الكانتو"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني 2023، وهو بطولة: أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، ثراء جبيل، محمد عبدالعظيم، سلوى عثمان، محمود البزاوي، وضياء عبدالخالق...، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في عشرينيات القرن الماضي.

 

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