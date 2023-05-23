بعد 27 عاماً.. محمد منير يتعاون مع كاريكا بأغنية جديدة

الوكيل الإخباري- بعد مرور 27 عاماً على أغنيتهما معاً، يجدد الفنان المصري محمد منير، تعاونه مع عصام كاريكا، لإصدار أغنية جديدة بعنوان "أنا الذي"، من ألحان الأخير، وكلمات الشاعر باسم عادل.



وكانت آخر أغنية للنجمين معاً بعنوان "عمر عيني" التي قدمها الكينغ عام 1996، من كلمات مصطفى كامل، وألحان عصام كاريكا، وحققت الأغنية وقتها نجاحاً كبيراً، ولايزال محمد منير يغنيها في حفلاته، والأغنية من ألبوم "من أول لمسة".

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يُذكر أن عصام كاريكا تعاون مع عدد من نجوم الفن، في مقدمتهم عمرو دياب، وأغنية "هي عاملة ايه دلوقت" من ألبوم "تملي معاك"، وحكيم في أغنية "بيني وبينك خطوة ونص"، وكذلك ديانا حداد في أغنية "امشي ورا كدبهم".



وكان لمنير حضور مميز في شهر رمضان الماضي، من خلال 4 إعلانات، تنوعت بين سلعة غذائية وبنك وعقار وشركة هندسية، إضافة إلى غناء تتر مسلسلين رمضانيين هما "عملة نادرة" لنيللي كريم، و"سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وكانت آخر حفلاته بمحافظة العريش، بالتزامن مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء.

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