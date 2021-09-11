بكلمات مؤثرة.. محمد هنيدي ينعى رجل الأعمال محمود العربي - صورة

الوكيل الإخباري - نعى الممثل المصري محمد هنيدي، رجل الأعمال المصري الراحل محمود العربي في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وكتب هنيدي منشوراً في صفحته الخاصة، وأرفق معه صورة الراحل، وقال: "من مبارح مع خبر رحيل الحاج محمود العربي وهتلاقي عشرات القصص عن الحاج محمود بتحكي عن كرمه وأخلاقه وطيبته وجدعنته وتدينه وحتى وهو عايش كان سيرته الطيبة في كل مكان العمر ممكن ينتهي بس السيرة بتكمل ولما تكون سيرتك حلوة وتطلع الناس وتخلي ملايين يدعولك عمرهم ما قابلوك يخيلك عارف ان طريق الخير بالدنيا كلها ربنا يرحمه العمر بينتهي بس السيرة بتكمل".



وكان رحل محمود العربي يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز الـ 89 عاما.

مع خبر رحيل الحاج محمود العربي وهتلاقي عشرات القصص عنه .. بتحكي عن كرمه واخلاقه وطيبته وجدعنته .. وحتى وهو عايش كان سيرته الطيبه في كل مكان .. العمر ممكن ينتهي .. بس السيرة بتكمل .. ولما تكون سيرتك حلوة وتطلع الناس وتخلي ملايين يدعولك .. يخيلك عارف ان طريق الخير بالدنيا كلها pic.twitter.com/TgADqh9FMB September 10, 2021

المصدر - الفن

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