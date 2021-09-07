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الثلاثاء، 07-09-2021 03:53 م

دوين جونسون ينعي مايكل ويليامز

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الوكيل الإخباري - نعى النجم العالمي دواين جونسون المعروف بـ"ذا روك"، صديقه الذي رحل اليوم الممثل العالمي مايكل ويليامز، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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ونشر دواين صورة لصديقه ، وعلق عليها قائلاً :سوف نفتقدك يا أخي، إنه لمن دواعي سروري حقاً كان العمل معك والاتصال بك كصديق.


وختم جونسون حديثه قائلاً :"القوة والحب لعائلتك خلال هذا الوقت الصعب للغاية والمفجع".


وكان ويليامز، قد توفي في شقته ببروكلين بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 54 عاماً.
الجدير بالذكر، أن جونسون يستعد لعمل جديد مع رجل الأعمال العالمي جيف بيزوس يجمعهما سيعلن عنه قريباً".

 


 

المصدر - الفن

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