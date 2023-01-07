السبت 07-01-2023
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السبت، 07-01-2023 12:35 م

بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن يواسون جورج وسوف بوفاة ابنه

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الوكيل الإخباري-نعى عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، وديع نجل الفنان جورج وسوف، والذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض ومكوثه في العناية المركزة، إثر إصابته بنزيف حاد بعد خضوعه لعملية تكميم معدة.

وحرصت الفنانة يسرا، على نعي نجل الفنان جورج وسوف، حيث كتبت عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع انستجرام: صديقي وأخي العزيز جورج وسوف ربنا يصبر قلبك على فراق ابنك الغالي وديع.. ربنا يتغمده بواسع رحمته ويلهمكم الصبر والسلوان.

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وكتب أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، كلمات مؤثرة لنعي نجل الفنان جورج وسوف، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، قائلًا: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. لا نقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أشاطر أخي وحبيبي الفنان الكبير جورج وسوف أحزانه في وفاة ابنه الغالي وديع.. وأدعوا له بالصبر".

 

وأعربت الفنانة نانسي عجرم، عن صدمتها وحزنها بسبب وفاة نجل جورج وسوف، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر: ما عم صدق! ما أقسى الموت! قلبي مع الغالي وحبيبي أبو وديع الله يصبرك ويصبر عيلتك.. خسارة شاب بيسوى الدني.


ونعت الفنانة فيفي عبده، نجل جورج وسوف، حيث نشرت صورة جمعت جورج وسوف بنجله الراحل وديع، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت: لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. خبر صادم وحزين، توفى إلى رحمة الله وديع جورج وسوف، ربنا يرحمه مثواه الجنة ويصبر قلب أهله على فراقه.. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة.


بينما نشرت الإعلامية وفاء الكيلاني، صورة الراحل وديع جورج وسوف، وكتبت عبر حسابها بموقع تويتر، ناعية: وديع جورج وسوف في ذمة الله.. ليك حكمتك يا رب.. دعواتكم ربنا يصبر قلب أمه وأبوه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.


وكتبت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، ناعية نجل جورج وسوف، قائلة: الله يرحمك يا وديع ويصبر أمك وأبوك، آخ يا أبو وديع شو جرحك ووجعك كبير.

 

وحرصت الفنانة كارول سماحة، على نعي وديع نجل جورج وسوف، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر: مش قادرة أصدق، شو هالخبر الحزين! وديع جورج وسوف صار بين إيديك يا رب، الله يصبر إمك وبيك وإخواتك على كسرة قلبن عليك.


ونعت الفنانة أنغام، نجل جورج وسوف، وكتبت عبر حسابها بموقع تويتر: لا حول ولا قوة إلا بالله.. خالص التعازي في وفاة وديع جورج وسوف.. الله يرحمه ويحسن إليه، ويصبرك يا أبو وديع ويربط على قلبك وقلب أمه، إنا لله وإنا إليه راجعون.


ونعت الفنانة إليسا، وديع جورج وسوف، وكتبت عبر حسابها الشخصي تويتر: الفرقة صعبة كتير، يا رب حكمتك أكبر بس الفراق بيوجع كتير والمصيبة كبيرة، قلبي معك يا أبو وديع حامل اسم ابنك كل عمرك وهلق حامل وجع فراقه، الله يعطيك القوة.


وأعرب الفنان يوسف الخال عن حزنه الشديد لفقدان نجل الفنان جورج وسوف، حيث كتب عبر الشخصي بموقع تويتر: لن أقول وداعًا.. بل إلى اللقاء.. عزائي للسلطان ولكل العائلة الصغيرة والكبيرة.. الليلة صعقت الأرض.


ونعى الفنان صابر الرباعي، نجل الفنان جورج وسوف، ونشر صورته عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق ناعيًا: خبر مفجع وفاة وديع وسوف نجل النجم الكبير جورج وسوف.. وأدعوا الله الصبر والسلوان لأسرة الفقيد ومحبيه.


كما حرص مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، على نعي نجل الفنان جورج وسوف، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام: توفى إلى رحمة الله أخويا وصديقي وديع جورج وسوف، ابن النجم الكبير جورج وسوف، ربنا يرحمه ويحسن إليه.

 القاهرة 24

 

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