بماذا وصف تامر عاشور المنتجة سارة الطباخ ؟

الوكيل الإخباري- وصف الفنان المصري تامر عاشور المنتجة سارة الطباخ بـ"منتجة الفنكوش"، خلال حلوله ضيف الإعلامية أسما إبراهيم في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "حبر سري".

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وأوضح: "قلت عنها مرة أنها منتجة الفنكوش، وفوق أي فنكوش ممكن أي حد يتخيله، وتزعل عادي براحتها كان غيرها أشطر".



وأضاف: "إحنا مضينا عقد ومفيش حاجة في العقد اتنفذت، فبدأت أشوف شغلي وبدأت تقاضيني كأنها ماضية معايا وكأنها انتجت لي".



وتابع: "النقابة تدخلت، هي مضت عقد ولم تلتزم به، ومن رحمة ربنا عليها أني مكملتش في إجراءات القضية".



وكان تامر عاشور قد أثار جدلاً كبيراً بعد النجاح الكبير الذي حققه في حفله الجماهيري الذي أحياه في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة، بعدما كشف عن نيته في الانتقال للإقامة بالمملكة العربية السعودية .



لها

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