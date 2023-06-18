الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الحبس لـ 3 أشهر وغرامة 100 دينار بحق من يقود المركبة بسرعة عالية

تغليظ عقوبة مخالفة استخدام الهاتف لتكون 50 ديناراً والتدخين أثناء القيادة 10 دنانير

دول تعلن الخميس 29 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك - أسماء

تعرّف على الحالات التي يُمنع فيها اسقاط الحقّ الشخصي في مُعدل قانون السير

العموش مديرا عاما للأراضي والمساحة

الامانة تُعلن استقبال طلبات الحصول على حظائر الاضاحي

إحالة 7 محافظين في الداخلية إلى التقاعد - أسماء

إقرار معدل السير .. 50 دينار عقوبة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة رسمية إلى إسبانيا

الأحد، 18-06-2023 02:55 م

بماذا وصف تامر عاشور المنتجة سارة الطباخ ؟

6_137_621586_original


الوكيل الإخباري- وصف الفنان المصري تامر عاشور المنتجة سارة الطباخ بـ"منتجة الفنكوش"، خلال حلوله ضيف الإعلامية أسما إبراهيم في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "حبر سري".

اضافة اعلان


وأوضح: "قلت عنها مرة أنها منتجة الفنكوش، وفوق أي فنكوش ممكن أي حد يتخيله، وتزعل عادي براحتها كان غيرها أشطر".


وأضاف: "إحنا مضينا عقد ومفيش حاجة في العقد اتنفذت، فبدأت أشوف شغلي وبدأت تقاضيني كأنها ماضية معايا وكأنها انتجت لي".


وتابع: "النقابة تدخلت، هي مضت عقد ولم تلتزم به، ومن رحمة ربنا عليها أني مكملتش في إجراءات القضية".


وكان تامر عاشور قد أثار جدلاً كبيراً بعد النجاح الكبير الذي حققه في حفله الجماهيري الذي أحياه في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة، بعدما كشف عن نيته في الانتقال للإقامة بالمملكة العربية السعودية .

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
download (1)

حسن الرداد وإيمي سمير غانم في مقطع كوميدي يحظى بتفاعل واسع

626e96813a598

محامي اليسا يكشف تفاصيل الدعوى المقدمة ضدها في الامارات

2023618125144909P7

بعد حفله في أبوظبي.. ماجد المهندس يكشف عن مفاجأة

2222222

رامي عياش يحتفل بيوم ميلاد ابنته ايانا

196-111150-squid-game-season-2_700x400

مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني .. موعد العرض والأبطال الجدد

257126Image1

تامر حسني يدعم مطرباً شاباً بعد ظهوره ببرنامج تلفزيوني

أخبار متعلقة
446903_original

طلاق تامر عاشور وسمر أبو شقة رسميّاً