الإثنين 12-06-2023
الوكيل الاخباري

المياه: ضبط 70 اعتداءً في الرصيفة

لماذا تحتاج أميركا إلى زيادتين في أسعار الفائدة لاستئصال التضخم؟

1300 قرار اعتقال إداري بحق فلسطينيين منذ مطلع العام

راصد: 393 رحلة سفر لأعضاء حكومة الخصاونة خلال عامين ونصف

اعلان توظيف صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس - تفاصيل

جمعية كفرسوم لمنتجي الرمان تقدم 280 منحة لعمل مشاريع صغيرة

المعايطة: نتعامل مع الإعلام كشريك

حدث يطعن آخر ويلوذ بالفرار في الزرقاء

نقابة المهندسين تعلن توفر وظائف في السعودية - رابط

التربية: صرف مستحقات معلمي الإضافي والسوريين اليوم وغداً

الإثنين، 12-06-2023 10:34 ص

طلاق تامر عاشور وسمر أبو شقة رسميّاً

446903_original


الوكيل الإخباري- بعد فترة طويلة من الانفصال غير الرسمي، تم مساء (السبت) الطلاق رسمياً بين الفنان تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة، وذلك بعد طلب زوجته أكثر من مرة ، حيث كان الثنائي منفصلين ولكن من دون طلاق.

اضافة اعلان


وكانت سمر أبو شقة، قد كشفت من قبل عن تمسكها بقرار الطلاق من الفنان تامر عاشور بعد وقوع انفصال في المعيشة بينهما، حيث أوضحت أنهما على هذا الحال منذ حوالي عام ونصف العام في هذا التوقيت.


وردت على هذه الأسئلة بإجابات متشابهة وهي إصرارها على الطلاق، لأن الحياة الزوجية عشرة وتفاهم وليست صورًا تُنشر عبر السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها شعرت بالخيانة بعد إعلان تامر عاشور خطبته وهي لا تزال على ذمته.


وكان تامر عاشور قد تزوج من سمر أبو شقة في نهاية عام 2017، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الغناء منهم محمد حماقي ورامي جمال.


وكان قد حضر عاشور وسمر عقد قران الفنانة شيماء سيف وظهرا معًا، ثم رزقا بابنتهما الوحيدة أيام، وبعدها أعلن تامر عاشور خطبته.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
نضال-الأحمدية

نضال الاحمدية تتلقى رسالة صوتية من شاب سوري بعد تصريحاتها عن اللاجئين

352261571_2363631667133018_3599858243986098881_n_772803_original

بالفيديو - ماريتا الحلاني تقدّم هدية لزوجها بعد الزفاف

WhatsApp Image 2023-06-11 at 16.48.14

225 دينار تذكرة الدرجة الخاصة لحفل كاظم الساهر و175 دينار لماجدة الرومي في عمان

999999999

أسرة عبد الحليم حافظ تُهاجم دار الأوبرا المصرية

86e457b3-443f-4309-a91b-2bba202d9235_16x9_600x338

الفنانة نجوى كرم: يشرفني أن أكون مطربة "شعبية وطنية"

FotoJet__5___1_

معتصم النهار يهاجم نضال الأحمدية