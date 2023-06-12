طلاق تامر عاشور وسمر أبو شقة رسميّاً

الوكيل الإخباري- بعد فترة طويلة من الانفصال غير الرسمي، تم مساء (السبت) الطلاق رسمياً بين الفنان تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة، وذلك بعد طلب زوجته أكثر من مرة ، حيث كان الثنائي منفصلين ولكن من دون طلاق.

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وكانت سمر أبو شقة، قد كشفت من قبل عن تمسكها بقرار الطلاق من الفنان تامر عاشور بعد وقوع انفصال في المعيشة بينهما، حيث أوضحت أنهما على هذا الحال منذ حوالي عام ونصف العام في هذا التوقيت.



وردت على هذه الأسئلة بإجابات متشابهة وهي إصرارها على الطلاق، لأن الحياة الزوجية عشرة وتفاهم وليست صورًا تُنشر عبر السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها شعرت بالخيانة بعد إعلان تامر عاشور خطبته وهي لا تزال على ذمته.



وكان تامر عاشور قد تزوج من سمر أبو شقة في نهاية عام 2017، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الغناء منهم محمد حماقي ورامي جمال.



وكان قد حضر عاشور وسمر عقد قران الفنانة شيماء سيف وظهرا معًا، ثم رزقا بابنتهما الوحيدة أيام، وبعدها أعلن تامر عاشور خطبته.



لها

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