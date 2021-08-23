تامر حسني يدعم هنا الزاهد بطريقة رائعة بعد التنمّر على صوتها - فيديو

الوكيل الإخباري - أعاد النجم المصري تامر حسني نشر مقطع فيديو عبر خاصية الستوريزالملحقة بحسابه على تطبيق إنستغرام، ظهرت فيه الفنانة هنا الزاهد خلال استضافتها في أحد البرامج وهي تتحدث عنه وتعبّر عن محبّتها الكبيرة له، منذ طفولتها وحتى الآن، مؤكدةً أنها تحفظ كل أغانيه.

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وعبّر تامر عن سعادته بما قالته هنا الزاهد وعلّق على ذلك قائلاً: والله ده شرف كبير ليا يا أستاذة هنا وإن شاء الله نعمل دويتو قريب وإنتي أهو ما شاء الله نجمة النجوم.



وأشاد عدد كبير من محبّي النجمة المصرية بخطوة حسني التي اعتبروها دعماً لها بعد تعرّضها للتنمّر من إحدى المتابِعات التي علّقت على صوت هنا واصفة إياه بأنه يصيبها بالعصبية.

وكانت هنا الزاهد قد ردّت على المتابِعة في تغريدة قالت فيها: آسفة إن صوتي بيعصب حضرتك بس كنتي لازم تتعلّمي وتعرفي من وأنت صغيرة يعني إيه التنمّر اللفظي ده بيكون إهانة وإساءة في حق الغير إحنا ليه عايشين لازم نهين ونضايق بعض وعادي لأ والممثل لازم يسكت عشان هو معروف لا إحنا بشر وكفاية تنمّر وإهانة لا للتنمّر.



المصدر - لها

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