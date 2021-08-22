الأحد 22-08-2021
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الأحد، 22-08-2021 11:06 ص

شاهد.. الوليد مقداد ينشر فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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الوكيل الإخباري - نشر نجم طيور الجنة الوليد مقداد فيديو له ينقسم الى قسمين، الأول يظهر حمله في حفل زفافه، والثاني حمل والده خالد مقداد له في إحدى الأغاني القديمة لقناة طيور الجنة، والتي يعود تاريخها لعام 2008.

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ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين اثنوا على طرافته، موجهين له ايضا التهاني بحفل زفافه.


وكان نشر الوليد مؤخرا صور و فيديوهات من حفل زفافه على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها بالقول: "تزوجنا أنا وأميرتي، حبيت أشارككم جزء من فرحتنا بهالصور، الحمدلله كان يوم جميل وشكراً لكل حدا شاركنا فرحتنا وحضر، وشكراً لكل حدا بارك وتذكرنا بدعوة طيبة، والله يبارك فيكم جميعاً، وعقبال العزابية".

 

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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