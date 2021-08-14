السبت 14-08-2021
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السبت، 14-08-2021 12:08 م

محمد رمضان يكشف كواليس تصوير كليب على الله - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشر النجم محمد رمضان، مقطع فيديو، عبر حسابه الخاص بموقع فيسبوك، كشف فيه عن كواليس أغنيته الجديدة على الله، وظهر وهو يرتدي الزي البدوي، ويغني مقطع أغنيته الجديدة.

ووجه الشكر لقبيلة سلطان إحدى القبائل العربية بمحافظة مرسى طروح، على حسن استضافتهم له وفريق عمله خلال تصوير أحدث أغانيه .

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وعلق: شكرًا رجالة قبيلة سلطان شكرًا رجالة عرب العلمين على كرم الضيافة وحسن الاستقبال ومساعدتكم لنا في تصوير أغنية على الله.


ويستعد محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم في الساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبل، ويقدم في الحفل العديد من أغانيه الشهيرة.

 

المصدر - لها  

 

 

 




 

 


 

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