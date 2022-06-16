تامر حسني يشعل حفلات موسم جدة

الوكيل الإخباري-ضمن فعاليات موسم جدة وعلى مسرح بنش مارك ليالينا أشعل تامر حسني الأجواء بمجموعة من أجمل أغانيه، جمع فيها بين القديم والجديد، ورحب الجمهور بتامر ترحيبا حارًا، الذى شكر تواجدهم وحماسهم وشراء التذاكر ونفادها في أول 15 دقيقة من طرحها، ودعا الجمهور لحضور افتتاح فيلمه الجديد لهذا الصيف من جدة، حيث سيشارك جمهوره مشاهدة الفيلم.

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وشارك الفنان تامر حسني فرقته الموسيقية وفرقة استعراضية إضافة المزيد من الإثارة على المسرح، وكعادة تامر كان بين كل أغنية يمازح الجمهور، ومن ضمن المواقف لأغنيته اليوم جميل جدا، طلب تامر تغيير كلمة جدا إلى مرة، كما يقال باللهجة الجداوية، وصار الجمهور يردد اليوم جميل، وبين الأغاني الرومانسية الهادئة والأغاني الإيقاعات السريعة تفاعل الجمهور لمدة ساعتين على صوت تامر بعدد حضور حوالى 6000 شخص.



وفي تصريح له، قال تامر حسني:"فى كل مرة أغني بها أقول إنها أجمل حفلة، واليوم هي الأجمل، دائما الجمهور السعودي لا يعطيني فرصة في اختيار الأجمل لأن تواجده دائما هو ما يزيد الحفل جمالا، لدرجة أني لم أكن أريد النزول عن المسرح"، وشكر الفنان تامر حسني هيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ، وموسم جدة على الدعوة".

اليوم السابع