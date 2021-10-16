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السبت، 16-10-2021 10:37 ص

تامر حسني يعلق على حفله في المنارة : شكرا -صور

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الوكيل الإخباري- نشر الفنان المصري تامر حسني الأمس على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صورا من حفله الذي أقيم يوم الخميس في المنارة .

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وتشكر جمهوره على المحبة وعلى كمية الحضور الكبيرة لأول مرة ، حيث قال انها كانت من أجمل حفلات عمره .

 





حيث ظهر بأحد الصور وهو يحتضن طفلة من جمهوره 


معلقا الأمس :"مليون شكراً لأعظم جماهير في الدنيا اللي شرفوني امبارح في حفلتي بالمنارة شكراً على حبكم و على عددكم اللي محصلش قبل كدا و شكراً على رقيكم و نظامكم ربنا يخليكوا ليا و بجد انا فخور بيكم و فعلاً من اجمل حفلات عمري بل اجمل حفلات عمري ❤️🤝

 

 




 

 


 

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