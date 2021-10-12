زاهر قصيباتي ينتهي من تصوير حلاوة مرة .. من هم أبطاله ؟

الوكيل الإخباري-علم موقع "الفن" أن المخرج زاهر قصيباتي انتهى من تصوير كامل مشاهد فيلمه القصير "حلاوة مرة".



وأشارت معلومات خاصة لموقع الفن أن الفيلم جمع فيه كل من روبين عيسى وكرم الشعراني وعلي كريم وحسام الشاه وإنتاج خاص بعيداً عن المؤسسة العامة للسينما، وهو فيلمه الاحترافي الأول في مسيرته الإخراجية.



وأضافت المعلومات أن الفيلم يتحدث عن المجتمع الذي يمنح أفراده التطلع للأفضل أو البحث عن فرصة.



ومن المقرر أن يعرض الفيلم أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري في صالة سينما سيتي في دمشق بحضور فني وإعلامي كبير.





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