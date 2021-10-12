الثلاثاء 12-10-2021
الوكيل الاخباري

حقيقة وجود بنزين مخزن لفترات طويلة بالأردن

الخصاونة يلتقي نظيره القطري

سمو الشيخة جواهر تستقبل الملكة رانيا العبدالله

أمير قطر يعبر عن سعادته بلقاء الملك

العثور على مواطن متوفياً بعيار ناري داخل محل اسلحة في عمان

البشير : إنقاذ حياة فتى بعد إخراج 30 شظية من صدره

ولي العهد يهنئ منتخب النشامى الأولمبي

شاهد الملك وأمير قطر في احد مطاعم الدوحة - فيديو

بلاغات عن عطل جديد ضرب تطبيق إنستغرام

لجنة الاوبئة : اعداد الاصابات تتزايد

الثلاثاء، 12-10-2021 10:31 م

زاهر قصيباتي ينتهي من تصوير حلاوة مرة .. من هم أبطاله ؟

4488567_1634046347


الوكيل الإخباري-علم موقع "الفن" أن المخرج زاهر قصيباتي انتهى من تصوير كامل مشاهد فيلمه القصير "حلاوة مرة".

وأشارت معلومات خاصة لموقع الفن أن الفيلم جمع فيه كل من روبين عيسى وكرم الشعراني وعلي كريم وحسام الشاه وإنتاج خاص بعيداً عن المؤسسة العامة للسينما، وهو فيلمه الاحترافي الأول في مسيرته الإخراجية.

وأضافت المعلومات أن الفيلم يتحدث عن المجتمع الذي يمنح أفراده التطلع للأفضل أو البحث عن فرصة.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري في صالة سينما سيتي في دمشق بحضور فني وإعلامي كبير.


الفن

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
807866c5-23fb-41f6-b756-da821949a825_16x9_1200x676

كليب اغنية الفنانة لطيفة 'الاستاذة' حقق نجاحاً كبيرا

30-09-21-707961822

هل زوجة الوليد مقداد حامل ؟ - صورة

naw

شاهد....ظهور ابنة نوال الزغبي الروسية يصدم الجميع

7564961-1284065821

شاهد ...باسل خياط مع زوجته بأحدث ظهور لهما

6164774042360472140ee9f8

عمرو دياب يطرح أنت الحظ من ألبوم عيشني

7ipj-7

روان بن حسين تخرج عن صمتها بسبب ظهورها بحفل سعد لمجرد - فيديو

أخبار متعلقة
زبيب-1110x564

أيمن زبيب يحيي حفلاً متميزاً بالاجواء الطربية في طبرجا - صور

عبد

الفنان عبد الله مشرف يكشف حقيقة اسمه

d-91-روسيا-تعلن-عن-تصوير-فيلم-كامل-في-الفضا-بعنوان-التحدي

روسيا تعلن عن تصوير فيلم كامل في الفضاء بعنوان التحدي

02_177477_highres

ماجد المهندس يطرح اغنيته الجديدة حرام تروح - شاهد

nesreen-tafesh16

نسرين طافش توثق لحظات جميلة من إجازتها – بالفيديو

ن

نهال عنبر تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لارتجاج بالمخ