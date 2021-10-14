الخميس 14-10-2021
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الخميس، 14-10-2021 01:58 م

كاظم الساهر لجمهوره .. يسعدني أن التقي بكم بعد غياب سنتين -فيديو

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الوكيل الاخباري-اطل الفنان العراقي كاظم الساهر في مقطع فيديو قصير نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل "انستغرام" يقول فيه لجمهوره : " يسعدني ان التقي بكم بعد غياب سنتين ومن قلب الحدث العالمي اكسبو 2020 دبي وفي اول ليلة من أمسيات خالدة " 

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حيث يدعو جمهوره للقائه في حفله الذي سيقام غدا 15/أكتوبرفي اكسبو 2020دبي.

 

يذكر ان اكسبو2020 هو معرض عالمي تستضيفه دبي حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. وكان من المقرر في الأصل من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021 ، وتم تأجيله بسبب جائحة كوفيد -19

 




 

 


 

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