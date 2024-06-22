تامر عاشور عن أزمة شيرين: "كل اللي اتقال مش صحيح"

الوكيل الإخباري- تحدث تامر عاشور عن أزمة شيرين عبدالوهاب الأخيرة مع أسرتها، وعن التسجيلات الصوتية المسربة لطليقها حسام حبيب، وحديثه السيء عن أهلها.

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وقال عاشور عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: "اللي أقدر أقوله في موضوع شيرين عبدالوهاب، أن مفيش كلمة واحدة بس من اللي اتقالت وانتشرت صح، أنا قريب من أهل شيرين ووالدتها وأخوها".



وألمح عاشور في منشوره إلى جهات تحاول الإيقاع بالمغنية دون تسمية مباشرة، مضيفاً أنها السبب في مشاكلها، وهو تلميح إلى طليقها حبيب.



وأضاف "لو اللي حواليك فشلة غصب عنك لازم تبقى زيهم وتعافر علشان تقدر تمارس اللي كنت بتعمله فعدم وجودهم بمنتهى السهولة".



بدوره، حرص حسام حبيب على توضيح ما حدث، مؤكداً سرقة وتسريب محادثة خاصة عبر هاتفه، واصفاً ما حدث بـ "غير الأخلاقي"، قائلاً إنه قدم بلاغاً رسمياً ضد كل من يعيد نشر هذه المحادثة، وفقاً لتصريحاته لموقع "ET بالعربي".



ومن جانبه، خرج محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين، ببيان عبر صفحته على فيسبوك، حيث هدد باللجوء إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من نشر تلك التسجيلات، مصفوفًا إياها بـ "الأكاذيب".



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