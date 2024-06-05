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الأربعاء، 05-06-2024 03:48 م

تجسيد منى زكي «أم كلثوم» يثير الجدل

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الوكيل الإخباري - حالة من الجدل الواسع شهدتها الساحة الفنية المصرية والعربية خلال الفترة الماضية، بعد تناول وسائل إعلام مرئية ومسموعة تفاصيل مشروع سينمائي جديد تخوض بطولته النجمة المصرية منى زكي.

حيث تجسد السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، على أن يتولى المخرج مروان حامد قيادة العمل، ويكتب السيناريو الكاتب أحمد مراد.

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وفور الإعلان عن الأمر، أُثيرت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض، وتحولت السوشيال ميديا إلى منصة للسجال بين روادها، إذ أكد البعض أن منى زكي لا تصلح لتقديم شخصية أم كلثوم، لا سيما وأنها لم تنجح في تقديم شخصية السندريلا سعاد حسني، بحسب قولهم.


وعلى النقيض، رأت فئة أخرى من الجمهور أن الفنانة المصرية تصلح لتجسيد أم كلثوم لما تتسم به من كاريزما طاغية وموهبة مميزة، تساعداها على تقديم كل الشخصيات والأدوار بكل براعة.


نقد
الناقد الفني أحمد رمضان متولي كشف عن رأيه في هذا الأمر، خلال تصريحات له، وبدوره أكد أن منى زكي لا تصلح لتجسيد أم كلثوم لوجود اختلافات كبيرة في الملامح والبنيان الجسدي.


وتعقيباً على هذا الجدل، هاجم عدلي سمير، حفيد الشيخ خالد، شقيق كوكب الشرق أم كلثوم، الفنانة المصرية منى زكي بشدة، إذ قال في تصريحات إعلامية إنه مستاء من عدم أخذ رأي الأسرة قبل التحضير للفيلم.


«حفيد» كوكب الشرق أبدى اعتراضه الشديد على تجسيد «زكي» لسيرة أم كلثوم الذاتية، مؤكداً أنها لا تناسب الشخصية نهائياً، ناهيك عن أن طولها أقل من أم كلثوم، على حد تعبيره.


دفاع
هذه الحالة الجدلية دفعت السيناريست المصري مدحت العدل للدفاع عن منى زكي، وقال خلال تصريحات له إنها مجتهدة ومميزة، وستحقق نجاحاً كبيراً بتجسيدها لشخصية أم كلثوم. السيناريست المصري قال نصاً: «منى زكي شاطرة وتذاكر وسوف تنجح بشدة، وفي الوقت ذاته، ستسافر باريس، وإلى كل مكان، للتصوير مثلما عملت أم كلثوم، وأثق أن العمل سيكون جيداً»، على حد قوله.

 

البيان

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