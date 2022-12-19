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الإثنين، 19-12-2022 02:25 م

تراجع ايرادات فيلم عمهم ليوم أمس الأحد في مصر

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الوكيل الإخباري-حقق فيلم عمهم للفنان محمد إمام نجل الزعيم، إيرادات ضئيلة في شباك التذاكر بالأمس، إذ اكتفى بـ تحقيق 6 آلاف جنيه فقط، في شباك التذاكر، ليتذيل بذلك قائمة الإيرادات بين الأفلام المنافسة بدور العرض السينمائي.

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وجاءت قائمة الإيرادات أمس، بتصدر فيلم تحت تهديد السلاح لـ الفنان حسن الرداد، حيث حقق 75،003 جنيهات، يليه فيلم فضل ونعمة لـ ماجد الكدواني وهند صبري، حيث حقق 39،300 جنيه، ثم جاء فيلم هاشتاج جوزني لـ مايان السيد وأمير المصري في المركز الثالث، بتحقيقهما 27،691 جنيهًا، كما حقق فيلم كيرة والجن لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز 10،003 جنيهات، وفيلم بحبك لـ تامر حسني وهنا الزاهد حقق 7،242 جنيها، ثم اكتفى فيلم عمهم لـ محمد إمام بـ 6،601 جنيه فقط، ليبلغ بذلك إيرادات شباك التذاكر لـ 165،840 جنيهًا.


وفيلم عمهم لـ محمد إمام يتناول قصة سلطان، وهو ملاكم ومدرب، يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال، ويتورطان في العديد من المتاعب، وتدور أحداث العمل في إطار من الحركة والكوميديا،.

 

القاهرة24

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تراجع ايرادات فيلم "عمهم" و "تحت تهديد السلاح " بالصدارة في مصر