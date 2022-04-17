تستحق الأوسكار.. إشادات بأداء منة شلبي في مسلسل بطلوع الروح

الوكيل الإخباري - انطلقت الحلقة الأولى من مسلسل "بطلوع الروح" لمنة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد حاتم.



وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل "بطلوع الروح" ثناء الجمهور على أداء الفنانة منه شلبي التي جسدت شخصية "روح"

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وعبر موقع تويتر شهد الكثير بأنها "على موعد مع الأوسكار قريبًا بسبب أدائها المميز".



ومسلسل "بطلوع الروح" يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان ويضم خمسة عشر حلقة فقط تحكي قصة انتقال عائلة للعيش في ما يُعرف بـ "أرض الخلافة"

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