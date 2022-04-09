ويل سميث يرد بعد منعه من حضور حفل الأوسكار

الوكيل الإخباري - أعرب الممثل الأمريكي ويل سميث عن احترامه للقرار الصادر من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية المانحة لجوائز الأوسكار، بمنعه من حضور أي فعاليات خاصة بالأكاديمية لمدة 10 سنوات، بعد الصفعة الشهيرة التي وجهها إلى كريس روك.

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الجدير بالذكر أن الأكاديمية أوضحت في بيان قائلةً: إن حفل توزيع جوائز الأوسكار يستهدف الاحتفال بالأفراد الذي قاموا بعمل رائع خلال العام السابق، ولكن هذه اللحظة والسلوك غير المقبول لويل سميث طغى على الحفل واللحظات التاريخية لباقي الضيوف".



وعقد المجلس اجتماعا لمناقشة سبل الرد على تصرفات ويل سميث، وقرر عدم السماح لويل سميث بحضور أي أحداث أو برامج للأكاديمية شخصيا أو افتراضيا لمدة 10 سنوات بداية من 8 أبريل 2022.





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