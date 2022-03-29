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الثلاثاء، 29-03-2022 02:18 م

حقيقة استبعاد مسلسل منة شلبي وإلهام شاهين من موسم رمضان

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الوكيل الإخباري - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبار عن صدور قرار باستبعاد مسلسل "بطلوع الروح" الذي تقوم ببطولته النجمتان منة شلبي وإلهام شاهين، من العرض على شاشات الفضائيات في رمضان المقبل.

وعن حقيقة تلك الأخبار، أكد المؤلف محمد هشام عبية أن لا صحة لخروج المسلسل من السباق الرمضاني، لكن من المرجّح تأجيل عرضه إلى النصف الثاني من الشهر الكريم.

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وقال عبية في تصريحات صحافية: "قرار تأجيل عرض مسلسل "بطلوع الروح" إلى النصف الثاني من شهر رمضان يعود إلى تنفيذ المسلسل، الذي يحتاج إلى جهد كبير، وليس له علاقه بأي هجوم تعرض له العمل". وأضاف: "تصوير المسلسل مستمر حالياً في لبنان، خاصة أنه يتم تصويره في عدد من الدول".

 

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