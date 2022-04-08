الجمعة 08-04-2022
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الجمعة، 08-04-2022 11:01 م

حرمان ويل سميث من حضور فعاليات الأوسكار 10 سنوات

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الوكيل الإخباري - أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تمنح جوائز الأوسكار، الجمعة، منع الممثل ويل سميث من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار للسنوات العشر المقبلة بسبب صفعه الممثل الكوميدي كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام.

ومن جانبه، أصدر ويل سميث، بيانًا سريعًا وموجزًا حول قرار الأكاديمية، وقال الممثل في تصريح لشبكة CNN: "أنا أقبل وأحترم القرار".

وبحسب بيان لرئيس مجلس الإدارة الأكاديمية ديفيد روبين والرئيس التنفيذي دون هدسون: "عقد مجلس الإدارة اجتماعاً اليوم لمناقشة أفضل السبل للرد على تصرفات ويل سميث في حفل توزيع جوائز الأوسكار، بالإضافة إلى قبول استقالته".

وأضاف البيان أنه "اعتبارا من اليوم، ولمدة 10 سنوات لن يُسمح لسميث بحضور أي أحداث أو برامج أكاديمية، شخصيا أو افتراضيا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حفل توزيع جوائز الأكاديمية".

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وتابع: "تم التعجيل بعقد الاجتماع بشأن مناقشة العقوبات، الذي كان مقررا مبدئيا في 18 أبريل/ نيسان، بعد أن أعلن سميث استقالته من الأكاديمية الأسبوع الماضي".


وفقا لما قاله مصدر مطلع لشبكة CNN سابقا، فإن استقالة سميث تعني أنه لم يعد جزءًا من هيئة التصويت بالأكاديمية، لكنها لا تمنع الفائز بجائزة الأوسكار من الترشح في المستقبل.

 

CNN

 

 




 

 


 

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