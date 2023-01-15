الأحد 15-01-2023
الوكيل الاخباري

العرموطي : رفع الفائدة على المقترضين بأثر رجعي غير قانوني

المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم

افتتاح المقر الجديد لبيت الثقافة والفنون ودار خطوط وظلال للنشر بعمان

افتتاح قاعة المرحوم بني خالد بكلية الشريعة باليرموك

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

وزير الصحة : الحالة الوبائية مستقرة في الاردن

شاهد : اليوتيوبر التركي الشهير كوكسال بابا في الأردن - فيديو

لا وفيات بكورونا في الأردن خلال أكثر من شهرين

الخدمة المدنية يبحث مع نقابة الصحفيين عدة قضايا

إدارة مياه المفرق: المحافظة ستشهد صيف آمن مائيا

الأحد، 15-01-2023 10:14 ص

تسجيل صوتي مسرب لكاظم الساهر يكشف سبب غيابه عن "خليجي 25"

659508c2faaa74c6850d5cfdc4fcbd09


الوكيل الإخباري-نفى الفنان العراقي كاظم الساهر التقارير التي تحدثت عن عدم اتفاق مادي سبّب غيابه عن حفل افتتاح بطولة "خليجي 25" المٌقامة في بلاده.

وقال في رسالة صوتية أرسلها إلى صديقه الشاعر داوود الغنّام إن "محافظ البصرة أسعد العيداني اتصل بمدير أعمالي، واعتذر منه (الأخير) بطريقة لطيفة ، والمحافظ كان إنساناً راقياً، وقال له إنني أقدر الظرف".

اضافة اعلان


وأضاف: "ما تم تداوله بشأن الأموال – مع الأسف - غير صحيح، وهذا الذي حصل، وقلنا إن شاء الله مرة ثانية".


وأوضح ظروف عدم حضوره: "كنت والأستاذ كريم العراقي عملنا أغنية، لكنها جاءت بالفصحى، وكنت أتمناها بالعامية، وأنجزتها، لكن للأسف جاءت ليس بالمستوى المطلوب، وكنت أتمنى أن تكون أقوى، لأقدمها بطريقة حلوة للناس، لكن للأسف ما صارت".


وتابع: "كنت أريد أعمل مفاجأة، وأذهب هناك، دون دعوة، إذا لا يحتاج ذلك، فهذا بلدي".

 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
عبد-الحليم

طارق الشناوي : الفنان أحمد مالك الأنسب لتجسيد شخصية الراحل عبدالحليم حافظ

21444033841653006653

تنبأ بـ وفاته.. أبرز محطات سمير غانم في ذكرى ميلاده

نادين

منتج مسلسل "وأخيراً " بطولة قصي خولي ونادين نسيب نجيم يكشف التفاصيل

20211112111117980

عادل امام يستعد لفيلم الواد وأبوه

1955144_0

حسين فهمي يعود إلى المسرح بعد غياب طويل

11

ظهور مؤثر لريم البارودي من عزاء والدها -صور

أخبار متعلقة
968014_0

لالتقاط سيلفي .. "حافية القدمين" تغضب القيصر في دبي -فيديو

R (2)

كاظم الساهر يطرح البوم جديد العام المقبل