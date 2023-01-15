تسجيل صوتي مسرب لكاظم الساهر يكشف سبب غيابه عن "خليجي 25"

الوكيل الإخباري-نفى الفنان العراقي كاظم الساهر التقارير التي تحدثت عن عدم اتفاق مادي سبّب غيابه عن حفل افتتاح بطولة "خليجي 25" المٌقامة في بلاده.



وقال في رسالة صوتية أرسلها إلى صديقه الشاعر داوود الغنّام إن "محافظ البصرة أسعد العيداني اتصل بمدير أعمالي، واعتذر منه (الأخير) بطريقة لطيفة ، والمحافظ كان إنساناً راقياً، وقال له إنني أقدر الظرف".

اضافة اعلان



وأضاف: "ما تم تداوله بشأن الأموال – مع الأسف - غير صحيح، وهذا الذي حصل، وقلنا إن شاء الله مرة ثانية".



وأوضح ظروف عدم حضوره: "كنت والأستاذ كريم العراقي عملنا أغنية، لكنها جاءت بالفصحى، وكنت أتمناها بالعامية، وأنجزتها، لكن للأسف جاءت ليس بالمستوى المطلوب، وكنت أتمنى أن تكون أقوى، لأقدمها بطريقة حلوة للناس، لكن للأسف ما صارت".



وتابع: "كنت أريد أعمل مفاجأة، وأذهب هناك، دون دعوة، إذا لا يحتاج ذلك، فهذا بلدي".

لها

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة